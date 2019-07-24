Мосгоризбирком: уголовное дело не повлияет на регистрацию кандидатов

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заверил, что возбуждение уголовного дела по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий не мешает зарегистрировать кандидатов в депутаты Мосгордумы. Он подчеркнул, что «не могут баллотироваться люди осужденные».

«Возбуждение дела — это не приговор суда, вступивший в силу. У нас в свое время под домашним арестом (один из нынешних кандидатов в Мосгордуму Константин.— “Ъ”) Янкаускас был, но это не помешало ему баллотироваться. По закону только люди, по которым вступил в силу приговор суда, тогда они лишаются права избираться»,— сказал господин Горбунов «РИА Новости».

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов, проходящих в городе с средины мюля. По мнению ведомства, акции «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Статья ст. 141 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., принудительных работ на срок до 4 лет или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, среди тех, кого Мосгоризбирком отказался зарегистрировать, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа в регистрации стало превышение количества забракованных подписей избирателей.

20 июля на проспекте Сахарова оппозиционер Алексей Навальный во время согласованного митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму выдвинул ультиматум Мосгоризбиркому. Сегодня, 24 июля, оппозиционер был задержан около подъезда своего дома за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».