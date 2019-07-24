Главные новости к утру 24 июля

МЧС готовит правила противопожарной безопасности в лагерях после трагедии в Хабаровской области, в результате которой погибли четыре ребенка. Они будут направлены в регионы, чтобы избежать новых происшествий.

Курилки в аэропортах могут сделать платными после того, как их снова разрешат по законопроекту, который прошел первое чтение. По мнению председателя комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова, плата должна составить 50–100 рублей.

Росприродназор предупредил о возможной экологической катастрофе из-за завода в Иркутской области «Усольехимпром». Глава ведомства Светлана Радионова сравнила его с «экологическим Чернобылем». Она также призвала увеличить штрафы за нарушения в сфере экологии.

В Госдуме предлагают приравнять звонок в скорую к согласию на оказание медицинской помощи. Сейчас медики не могут осуществить вмешательство, не получив добровольного информированного согласия.

«Левада–центр» выяснил, что самым популярным сериалом у россиян является «Игра престолов». На втором месте «Шерлок», на третьем — «Доктор Хаус». О результатах опроса.

О предстоящих 24 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.