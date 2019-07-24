«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель председателя комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов. Он также сообщил, что, по мнению, плата должна составить 50–100 рублей.

Напомним, ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов. Второе чтение будет проходить осенью.

Запрет на курение в аэропортах действует с лета 2014 года. В 2017 году депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес законопроект о возвращении курилок на рассмотрение парламента, в апреле 2018 года комитет Госдумы по транспорту и строительству его поддержал. Инициатива не получила одобрение Минздрава и Роспотребнадзора.

Подробнее — в материале “Ъ” «Курилки провентилированы в первом чтении».