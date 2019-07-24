Главные анонсы 24 июля

В Москве президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства модернизацию профессиональных квалификаций с учетом новых рабочих профессий.

В Москве Совет федерации рассмотрит ежегодный доклад правительства о состоянии стратегических ядерных сил и ход выполнения Договора об ограничениистратегических наступательных вооружений (СНВ-3). На каких условиях США предлагают перезаключить договор

В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур в связи с гибелью четырех детей при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». О происшествии

В Лондоне королева Елизавета II примет премьер-министра страны Терезу Мэй. Глава британского правительства объявит о своей отставке. Пост премьер-министра займет бывший глава МИДа Борис Джонсон, избранный 23 июля лидером Консервативной партии. Об избрании господина Джонсона

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В Вашингтоне бывший спецпрокурор по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США Роберт Мюллер даст показания комитету Палаты представителей Конгресса США по разведке и Юридическому комитету палаты. О результатах расследования