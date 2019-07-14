Главные новости к утру 14 июля

США объявят о санкциях против Турции из-за поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С–400 в конце следующей недели, заявил Bloomberg. Пакет ограничительных мер согласован, его должен утвердить американский президент Дональд Трамп. О первых поставках С–400.

Минобороны сообщило о подрыве «самодельного взрывного устройства на пути российского патруля военной полиции в Сирии. Это произошло в субботу, 13 июля. В результате инцидента никто не погиб. По предварительным данным, за этим стоят боевики террористических группировок. Об обострении ситуации в Сирии.

В подписях самовыдвиженцев на выборах в Мосгородуму Дмитрия Гудкова и Любови Соболь обнаружили недопустимое количество брака. Они намерены добиваться регистрации. Подробнее о выборах в Мосгордуму.

Рубль назван самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака», который публикует журнал The Economist. Согласно исследованию, валютный курс рубля на 64,5% выше его реальной стоимости.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что перед стартом ракеты–носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» были устранены серьезные неполадки. Специалистов, исправивших ситуацию, приставят к государственным наградам.