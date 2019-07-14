Рогозин заявил о серьезных проблемах перед запуском «Протона»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о серьезных неполадках перед стартом ракеты–носителя «Протон-М». Пуск был произведен сегодня, 13 июля, с космодрома «Байконур».

«Специалисты боевого расчета, которые в рекордные сроки устранили серьезные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам»,— написал он у себя в Twitter.

Дату запуска «Протона» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» неоднократно откладывали. Изначально он был запланирован на сентябрь 2018 года. В частности, запуск переносили с 21 июня на 12 июля из-за разрядившегося химического источника тока в самой обсерватории. Потом пуск отложили еще на день.

Напомним, в обсерватории «Спектр-РГ» установлены российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA. Находящийся на борту «Спектра-РГ» радиокомплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений и передавать телеметрическую и научную информацию. 13 июля обсерватория была выведена на орбиту.