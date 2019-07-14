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Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Рубль является самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака», сообщает РБК. Рейтинг традиционно публикует журнал The Economist.

Авторы исследования берут за основу стоимость биг–мака в разных странах мира и сравнивают его с курсом валют. После этого они делают вывод о том, какие валюты переоценены, а какие — наоборот, недооценены.

Согласно данным исследования, в США биг–мак стоит $5,74, а в России —130 руб (около $2). Валютный курс рубля при этом на 64,5% выше его реальной стоимости. Этот показатель ниже у таких валют, как украинская гривна, румынская лея, южноафриканский рэнд и малазийский ринггит.

Доллар при этом намного дороже остальных валют. Исключение — швейцарский франк.

Как отмечается, «индекс биг–мака» нередко критикуют из-за того, что заявленная стоимость блюда не всегда совпадает с реальной. Сейчас, по данным на сайте российского McDonald`s, цена сэндвича в Москве составляет 135 руб.

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