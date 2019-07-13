Минобороны сообщило о подрыве бомбы на пути российского патруля в Сирии

Боевики подорвали бомбу на пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в провинции Даръа в Сирии. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин во время брифинга.

По словам господина Бакина, в субботу, 13 июля, был «совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба–Маараба» (цитата по «РИА Новости»). В результате инцидента никто не погиб, военная техника не повреждена.

Согласно предварительным данным, за взрывом стояли боевики незаконных террористических группировок, которые пытаются обострить обстановку в регионе.

Напомним, 12 июля российская сторона также заявила о попытке боевиков атаковать авиабазу РФ Хмеймим в Сирии. Для этого они использовали беспилотники.

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».