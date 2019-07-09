Главные новости к утру 9 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дарроком. Это произошло на фоне утечек секретных телеграмм посла в МИД, в которых он назвал политика некомпетентным и ни на что не годным. О скандале

В Тбилиси у здания парламента между участниками двух разных акций протеста — против «российской оккупации» и против ЛГБТ-сообщества — произошли столкновения. Протестующие начали забрасывать друг друга бутылками. В результате столкновений один участник был ранен в голову, два человека задержаны. О развитии конфликта РФ и Грузии

Росрыболовство пожаловалось на недофинансирование подведомственных вузов. Там считают, что для соблюдения требований Минтранса России и Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты необходимо «значительно большее финансовое обеспечение, чем для иных направлений высшего образования».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что против грузинского ведущего телекомпании «Рустави-2» Георгия Габунии нужно завести уголовное дело за матерные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, которые он произнес во время своей авторской передачи. Господин Кадыров считает, что президент и премьер-министр Грузии должны «немедленно» принести официальные извинения президенту России и всей стране. О конфликте

О предстоящих 9 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.