Кадыров потребовал наказать обматерившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что против грузинского ведущего телекомпании «Рустави–2» Георгия Габунии нужно завести уголовное дело за матерные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, которые он произнес во время своей авторской передачи. Господин Кадыров считает, что президент и премьер-министр Грузии должны «немедленно» принести официальные извинения президенту России и всей стране.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала "Рустави–2" Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника»,— заявил Рамзан Кадыров в Telegram. По его словам, журналист является «позором грузинского народа и Грузии», и его должны не осуждать, а держать «подальше от прямого эфира».

Господин Кадыров также заявил, что телеканал не мог не знать о планах Георгия Габунии, поэтому речь может идти о спланированной акции. Он также предположил, что именно поэтому эфир не прервали. «Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности»,— отметил глава Чечни. Кроме того, против Грузии нужно ввести «самые жесткие санкции», считает он.

Напомним, господин Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу Post Scriptum с матерных оскорблений в адрес президента России Владимира Путина. Вещание телеканала приостанавливали из-за акции протеста у редакции. В результате инцидента ведущего отстранили от работы на два месяца.

Поведение журналиста осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. МИД Грузии заявил, что расценивает его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси. Российский МИД назвал действия ведущего «беспрецедентной по низости выходкой». Кремль посчитал высказывания журналиста «абсолютно неприемлемыми».

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».