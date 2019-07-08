В Тбилиси проходят несколько акций протеста

В Тбилиси у здания парламента между участниками двух разных акций протеста — против «российской оккупации» и против ЛГБТ-сообщества — произошли столкновения. Как сообщает местный телеканал «Рустави-2», протестующие начали забрасывать друг друга бутылками: в результате столкновений один участник был ранен в голову, два человека задержаны.

Площадь у здания грузинского парламента с самого утра занята протестующими, передает «Интерфакс». Несмотря на разделяющий две разные акции протеста кордон полиции, столкновений избежать не удалось. Несколько человек после столкновений были выведены с площади силами правопорядка.

Параллельно с акциями в центре Тбилиси, в другой части города, около здания телеканала «Рустави-2», также прошел митинг. Участники протеста требовали смены руководства телеканала и немедленного увольнения ведущего Гиоргия Габунии, позволившего себе оскорбление и мат в адрес президента РФ Владимира Путина в эфире. По мнению собравшихся, такое поведение ведущего разжигает конфликт с Россией.

Как сообщил ТАСС, несмотря на относительно мирную акцию протеста у здания телеканала, его генеральный директор Ники Гварамия обратился к МВД с просьбой усилить присутствие правоохранительных сил. По мнению господина Гварамии, протестующие могут прорвать кордон и ворваться в здание телеканала.

Подробнее об обострении российского-грузинского конфликта читайте в материале “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».