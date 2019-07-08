Росрыболовство пожаловалось на недофинансирование подведомственных вузов

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) обратилось в Минобрнауки с просьбой предоставить финансирование подведомственных вузов. Согласно протоколу общественного совета при ведомстве (имеется в распоряжении “Ъ”), его члены приняли решение обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ с ходатайством об «увеличении финансирования питания и форменного обмундирования курсантов высших и средних учебных заведений, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству», в части обеспечения обучающихся питанием и вещевым имуществом, включая форменную одежду.

В Росрыболовстве считают, что для соблюдения требований Минтранса России и Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты необходимо «значительно большее финансовое обеспечение, чем для иных направлений высшего образования». При этом там отмечают, что обеспечение норм финансирования на питание и обмундирование курсантов высших и средних учебных заведений, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, составляет всего лишь от 2% до 5% от уровня, предусмотренного для особого статуса курсантов морских специальностей. Кроме того, в агентстве просят Минобрнауки быстрее определить ведомственную принадлежность Архангельского рыбопромышленного колледжа, который в связи с присоединением МГТУ к Арктическому государственному университету не получает финансирования на питание и обмундирование курсантов.

Иван Тяжлов