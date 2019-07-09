Главные анонсы 9 июля

Госдума предложит правительству запретить поставки вина и газированной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну. 17% продукции местные виноделы отправляют в Россию, что может привести к закрытию некоторых виноделен. От прекращения поставок «Боржоми» на российский рынок может пострадать «Альфа-групп», владеющая акциями компании. Подробнее

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

В Екатеринбурге пройдет рабочая поездка президента России Владимира Путина. В его программе участие в международной промышленной выставке «Иннопром», выступление на Глобальном саммите по производству и индустриализации GMIS-2019, а также встреча со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

Люблинский районный суд Москвы рассмотрит дело «Нового величия». Накануне, 8 июля, фигурант дела Павел Ребровский отказался от показаний, в которых признал свою вину. Ранее он пошел на сделку со следствием и заявил, что совершал противоправные действия, и получил 2,5 года колонии. Подробнее о деле

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

Московский городской суд рассмотрит жалобу на административный арест оппозиционера Алексея Навального. Напомним, 1 июля Хорошевский суд Москвы отправил господина Навального под административный арест на десять суток за его участие в несогласованном митинге 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Политик признан виновным в повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии. Подробнее

Священный синод Русской православной церкви впервые пройдет на Валааме 8–11 июля. В июле прошлого года Валаам посетил президент России Владимир Путин. Подробнее о визите

В Москве состоится пресс-конференция руководства Российской премьер-лиги (РПЛ), посвященная старту сезона чемпионата России по футболу. В пятницу, 12 июля, первенство открывает матч в Туле: «Арсенал» примет московское «Динамо». Напомним, новый лимит на легионеров РПЛ вступит в силу с сезона-2020/21. О лимите