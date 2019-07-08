Главные новости к утру 8 июля

Россия с 8 июля разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнивший рейс Тбилиси—Москва, приземлился в аэропорту Шереметьево в 4:51. Это последний прямой рейс российской авиакомпании из Грузии.

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение Читать далее

Иран начал обогащать уран выше предусмотренного ядерной сделкой уровня. Это шаг уже осудили страны Евросоюза и Россия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров Франции, Великобритании и Германии ввести санкции против Тегерана, подчеркнув, что обогащение урана имеет единственную цель — создание ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, заявив, что нужно «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе.

Грузинский оппозиционнный телеканал «Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений телеведущего Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина. Сотни людей пришли к зданию телекомпании, требуя уволить журналиста и закрыть канал. Позднее телеканал возобновил вещание.

Сборная Бразилии в девятый раз выиграла Кубок Америки, обыграв в финале команду из Перу. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 3:1.

О предстоящих 8 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.