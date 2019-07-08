Главные анонсы 8 июля

Прекращается прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Запрет на авиарейсы введен указом президента от 21 июня, срок действия не определен. На время действия запрета туроператорам рекомендовано не продавать россиянам путевки в республику.

Отношения двух стран резко обострились после того, как у здания парламента Грузии произошли беспорядки, поводом для которых стал визит туда российских депутатов и то, что один из них — Сергей Гаврилов — сел в кресло спикера законодательного органа республики. Об экономических последствиях прекращения полетов в Грузию

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение Читать далее

В Москве пройдут парламентские слушания по цифровой экономике с участием главы Минэкономики Максима Орешкина. Как в России идет цифровизация

В Киеве пройдет саммит Украина—Европейский Союз. Участия в саммите, в частности, примут глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

В Екатеринбурге откроется международная выставка «Иннопром-2019». В ней примут участие более 80 стран. Выставка посвящена высокотехнологичным разработкам и проектам российских и зарубежных компаний в различных областях.