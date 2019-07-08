«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Грузинский оппозиционнный телеканал «Рустави-2» приостановил вещание из-за акции протеста, которая проходит возле редакции. Ее участники требуют извинений за прозвучавшие в эфире оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина и призывают закрыть телекомпанию.

«Мы останавливаем вещание до тех пор, пока не будет полной безопасности. Все журналисты вернутся на территорию телекомпании, и мы требуем от правительства полностью защитить канал и независимость СМИ от этого управляемого процесса»,— приводит «Новости Грузия» слова гендиректора телекомпании Ники Гварамии.

По оценкам агентства, в акции принимают участие около 200 человек. Собравшиеся отказываются расходиться, пока все их требования не будут выполнены. В здание телекомпании летят яйца.

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Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента. Поведение журналиста уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. МИД страны заявил, что расценивает его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси. В дипведомстве подчеркнули, что слова Габунии «не имеют ничего общего со свободой слова» и являются «чистой воды провокацией».

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