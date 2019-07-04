Главные новости к утру 4 июля

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к установлению диалога с Украиной в случае, если ее новый лидер Владимир Зеленский начнет выполнять данные перед выборами обещания. В частности, господин Зеленский ранее обещал «установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе» и перестать называть администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР сепаратистами, напомнил политик. О заочном споре двух президентов

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран быть осторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана, иначе «они могут аукнуться так, как никому раньше». В среду, 3 июня, президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности реализовать вторую часть угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67%.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

Наводнение в Иркутской области объявлено ЧС федерального характера. К его ликвидации привлечены вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования. От последствий паводка пострадало не менее 33 тыс. человек. Почему наводнение называют аномальным

Предоставление Александру Маслякову прав на товарный знак КВН обжаловано в суде. Иск в Суд по интеллектуальным правам подало ООО «Группа 7», которому передала свои права на КВН Марина Топаз, вдова основателя программы Сергея Муратова.

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