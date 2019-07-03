Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области, в котором объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. «Постановляю: считать наводнение на территории региона чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования»,— говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Среди поручений президент постановил привлечь к ликвидации ЧС вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования. Правительству необходимо определить порядок и обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт поврежденного жилья. Если жилье непригодно для проживания — указано выделить средства на строительство или на приобретение нового жилья. Бюджет Иркутской области должен предоставить субсидии на возмещение производителям сельхозтоваров затраты на уплату процентов по кредитам.

Начавшееся 25 июня наводнение пошло на убыль. По данным МЧС, уровень воды в реке Ия, подъем которой вызвал паводок в городе Тулун в Иркутской области, опустился ниже критической отметки 7 метров. Более 200 человек были госпитализированы. От последствий паводка пострадали не менее 33 тыс. человек. Прокуратура области намерена привлечь к административной ответственности мэров пострадавших городов за плохое информирование населения о наводнении.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Стихийное бедствие вызвали три циклона».