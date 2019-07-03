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Главные новости к утру 3 июля

Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам прямой линии, которая прошла 20 июня. Перечень был опубликован на сайте Кремля.

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами. Подробностей, в том числе объемов инвестиций и локализуемых технологий и компонентов по подписанным СПИКам, в министерстве не приводят. Подробнее

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил, что исполняющим обязанности директора-распорядителя будет Дэвид Липтон. Решение последовало после заявления Кристин Лагард о том, что она слагает с себя полномочия главы МВФ на время процедуры выдвижения в президенты ЕЦБ.

В возрасте 94 лет умер известный автомобильный менеджер Ли Якокка. Он был президентом компании Ford и председателем правления корпорации Chrysler.

О предстоящих 3 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.

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