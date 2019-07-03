Главные анонсы 3 июля

В Москве президент РФ Владимир Путин проведет совещание по ситуации с паводком в Иркутской области, где затоплено около 100 населенных пунктов. Правкомиссию по ликвидации последствий ЧП возглавляет вице-премьер Виталий Мутко. Сильное наводнение в Восточной Сибири ученые назвали аномальным явлением для этой территории. Подробнее о причинах наводнения

Также Владимир Путин обсудит с членами правительства законодательное обеспечение реализации национальных проектов. Ожидается, что с докладами выступят первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев и Максим Акимов. Накануне, 2 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести уголовное наказание за срыв торгов по национальным проектам. Подробнее об инициативе

Что россияне знают о нацпроектах Читать далее

АвтоВАЗ приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске на неопределенный срок. В концерне говорят о проблемах с поставками комплектующих со стороны нижегородской компании ООО «Завод Автокомпонент». Подробнее об остановке конвейера

Во французском Страсбурге пройдет заседание Европарламента, главного законодательного органа Евросоюза. В повестке — выборы председателя и его заместителей. Голосование по выборам в Европарламент прошло в конце мая в 28 государствах—членах ЕС.

Результаты голосования на выборах в Европарламент Инфографика “Ъ” Читать далее

В Неаполе пройдет торжественное открытие Летней универсиады-2019. Накануне Международная федерация студенческого спорта на безальтернативной основе выбрала Екатеринбург столицей игр 2023 года. Подробнее