03 июля, среда
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Фото: John Hillery/File Photo / Reuters

Умер бывший глава Chrysler Ли Якокка

В возрасте 94 лет умер известный автомобильный менеджер Ли Якокка, передает The Washington Post. Он скончался 2 июля у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения из-за болезни Паркинсона, сообщила его дочь Лиа Якокка Асад.

Господин Якокка был президентом компании Ford и председателем правления корпорации Chrysler. Под его руководством был разработан Ford Mustang. Ли Якокка — автор нескольких автобиографических бестселлеров, в том числе книги «Карьера менеджера».

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