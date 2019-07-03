Умер бывший глава Chrysler Ли Якокка

В возрасте 94 лет умер известный автомобильный менеджер Ли Якокка, передает The Washington Post. Он скончался 2 июля у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения из-за болезни Паркинсона, сообщила его дочь Лиа Якокка Асад.

Господин Якокка был президентом компании Ford и председателем правления корпорации Chrysler. Под его руководством был разработан Ford Mustang. Ли Якокка — автор нескольких автобиографических бестселлеров, в том числе книги «Карьера менеджера».