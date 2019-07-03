Исполняющим обязанности главы МВФ стал Дэвид Липтон

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил, что исполняющим обязанности директора-распорядителя будет Дэвид Липтон (рабочая биография; .pdf), передает Reuters. Он занимал пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ.

Решение последовало после заявления Кристин Лагард о том, что она слагает с себя полномочия главы МВФ на время процедуры выдвижения в президенты Европейского центробанка. Совет не стал раскрывать детали, касающиеся поиска нового директора-распорядителя фонда.