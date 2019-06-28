Ресурсы и жилищно-коммунальное хозяйство

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ





ТЭК

СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ

Отопительный сезон 2018–2019 годов коммунальные предприятия Нижегородской области прошли успешно, считают в правительстве Нижегородской области. Однако главные проблемы остаются по-прежнему нерешенными: это долги перед поставщиками ресурсов и высокий износ сетей. Если с первым вопросом разбираются сами коммунальные компании, повышая платежную дисциплину потребителей, то к решению второй чиновники намерены подключить федеральный ресурс, участвуя в целевых программах. Пока обновлением сетей бизнес стал заниматься самостоятельно, вкладывая средства в инфраструктуру, которая переходит к нему в пользование по договорам концессии, заключенным с муниципалитетами.



Читать подробнее









ПРАВИЛА ИГРЫ

ПРОБЛЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО МАСШТАБА

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области не может получить полномочия от федерального правительства по регулированию сферы обращения промышленных отходов. По словам министра Дениса Егорова, это мешает контролировать оборот промотходов, в том числе опасных. Доля промышленных отходов в общем объеме производимых в Нижегородской области превышает 60%, но у региональных властей нет возможностей для создания эффективной системы их сбора и утилизации. Тем временем в регионе продолжают появляться новые несанкционированные свалки промышленных отходов, а затраты на их ликвидацию ложатся на муниципальные бюджеты. Экологи говорят, что решение проблемы нужно начинать со строительства специализированных полигонов.



Читать подробнее









реклама

«ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НУЖНО НАЧИНАТЬ СЕЙЧАС»

Николай Николюк в течение года возглавляет АО «Нижегородский водоканал», жизненно важное для города предприятие, которое по концессионному соглашению инвестирует серьезные средства в свое обновление. В интервью «Ресурсы и ЖКХ» генеральный директор компании рассказал об итогах и перспективах ее работы.



Читать подробнее









реклама

«РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ, КТО ГОТОВ РАБОТАТЬ»

Директор департамента по закупкам АО «Теплоэнерго» Александр Скачков — о беспрецедентной по масштабам ремонтной кампании 2019 года, о том, как предприятие упростило систему проведения закупок и каких результатов в связи с этим ждет.



Читать подробнее









АЛЬТЕРНАТИВА

ENEL ПОСТАВИЛА ПОСЛЕДНЕЕ НА ВЕТЕР

Стали известны итоги последнего при текущем механизме поддержки оптового энергорынка отбора проектов «зеленой» генерации. «Энел Россия» может построить ветростанцию мощностью 71 МВт в Ставропольском крае. Компания пошла на максимальное для себя снижение CAPEX, чтобы гарантировать загрузку своему технологическому партнеру в РФ — Siemens Gamesa. В солнечной генерации последние из оставшихся по квоте 6 МВт забрал финский Fortum. В сегменте мини-ГЭС на рынок неожиданно вышла «Евросибэнерго» (входит в En+) с проектом строительства 8 МВт в Карелии.



Читать подробнее









реклама

ГАРАНТИЯ ТЕПЛА

Во время отопительного сезона 2018-2019 годов все объекты генерации ПАО «Т Плюс» в Нижегородской области работали без сбоев: параметры теплоносителя выдерживались в соответствии с температурным графиком, возникающие на теплосетях повреждения устранялись в нормативные сроки. В компании отмечают, что успешная работа зимой, в первую очередь, результат качественной подготовки станций и тепловых сетей к несению максимальных нагрузок.



Читать подробнее









ПРАВИЛА ИГРЫ

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА НЕ УСПЕВАЕТ ЗА СПРОСОМ

Спад инвестиций в мировую энергетику в 2018 году остановился, однако их объем по-прежнему не соответствует ожидаемому спросу на энергию. Такой вывод делают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в обзоре капвложений в этот сектор. Пока больший объем инвестиций направляется в электрогенерацию — что отражает возросший спрос на электроэнергию. На этом фоне наиболее острой выглядит нехватка вложений в традиционную добычу нефти и газа.



Читать подробнее







