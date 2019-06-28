Enel поставила последнее на ветер

Стали известны итоги последнего при текущем механизме поддержки оптового энергорынка отбора проектов «зеленой» генерации. «Энел Россия» может построить ветростанцию мощностью 71 МВт в Ставропольском крае. Компания пошла на максимальное для себя снижение CAPEX, чтобы гарантировать загрузку своему технологическому партнеру в РФ — Siemens Gamesa. В солнечной генерации последние из оставшихся по квоте 6 МВт забрал финский Fortum. В сегменте мини-ГЭС на рынок неожиданно вышла «Евросибэнерго» (входит в En+) с проектом строительства 8 МВт в Карелии.



«Энел Россия» (подконтрольная итальянской Enel) за счет максимального снижения CAPEX выбрала остаток квоты по строительству ветроэлектростанций (ВЭС) в РФ. Как следует из перечня ценовых заявок (победители пока не раскрыты), опубликованного «Администратором торговой системы» (структура НП «Совет рынка» — регулятора энергорынков), «Энел Россия» может построить до 71,25 МВт ВЭС с CAPEX 64,86 тыс. руб. за кВт в 2024 году.

По правилам конкурсов ежегодно отбираются наиболее дешевые проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Затем с инвесторами заключаются договоры на поставку мощности (ДПМ), которые гарантируют возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка. Система отборов с гарантией возврата вложений запущена в 2013 году, на текущем конкурсе распределялись последние и наименьшие по объему мощности, общая квота всего механизма ДПМ ВИЭ — 5,4 ГВт, из них 3,25 ГВт ВЭС, 1,78 ГВт СЭС, 160 МВт мини-ГЭС (менее 25 МВт). Новая система поддержки ВИЭ после 2024 года пока не определена: ключевые игроки сектора, в первую очередь «Роснано», настаивают на продолжении субсидий за счет энергорынка для строительства не менее 10 ГВт новой «зеленой» мощности, конкуренты, собственники тепловой генерации и потребители, в основном против из-за высоких платежей для новых ВИЭ-проектов.

Исходно квота на объекты ВЭС составляла 75,8 МВт, предельный CAPEX — 109,23 тыс. руб. за кВт, при этом объем заявок, поданных на отбор, в восемь раз превысил квоту. В «Энел Россия» сообщили, что «ожидают официальной публикации финальных результатов тендера в ближайшее время», после этого смогут прокомментировать итоги отбора.

По словам источника на энергорынке, «Энел Россия» планирует построить станцию в Ставропольском крае. Таким образом общий портфель «зеленой» генерации компании в РФ вырастет до 362 МВт.

Вместе с тем 7 июня в интервью гендиректор Enel Франческо Стараче говорил, что для компании «неприемлемо» побеждать любой ценой. «Гораздо лучше выиграть один хороший проект, понимая, что, чтобы его выиграть, возможно, придется проиграть два или три раза»,— пояснял топ-менеджер, не называя приемлемый для себя уровень CAPEX.

Собеседники в отрасли полагают, что «Энел Россия» пошла на такое снижение CAPEX из-за необходимости полноценной загрузки своего технологического партнера в РФ — Siemens Gamesa, которому для окупаемости было недостаточно прежнего портфеля «Энел Россия».

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что цена текущего отбора осталась примерно на уровне прошлого года, тогда заявки победителей в ВЭС находились в диапазоне 61–70 тыс. руб. за кВт. При этом для «Энел Россия» стоимость строительства снижается на 39% по сравнению с их первыми проектами со средней стоимостью в 104,5 тыс. руб. за кВт. «Уровни цен соответствуют средним в Европейском союзе и являются существенным подспорьем для экономического обоснования инвестиций в локализацию в РФ для Siemens Gamesa»,— считает аналитик.

«Фортуму» (подконтролен финскому Fortum) в партнерстве с «Роснано» на текущем отборе не удалось повторить рекорд прошлого года, когда компания сильно демпинговала, снижая CAPEX в отдельных проектах до 59,3 тыс. руб. за кВт. На прошлогоднем отборе «Фортум» с «Роснано» увеличили свой «зеленый» портфель вдвое — до почти 2 ГВт.

Но «Фортуму» удалось забрать весь объем оставшейся квоты в солнечной генерации — 5,6 МВт с CAPEX — 49,78 тыс. руб. за кВт с вводом в 2022 году. В прошлом году «Фортум» впервые вышел на рынок солнечной генерации, сформировав портфель в 110 МВт. В ноябре 2017 года компания купила у «Хевел» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, лидер рынка солнечной генерации с портфелем в 907,5 МВт) три готовых СЭС мощностью 35 МВт. В Ассоциации предприятий солнечной энергетики результаты отбора «в солнце» считают не слишком репрезентативными — разыгранный объем довольно мал, чтобы сделать вывод о реальной стоимости строительства солнечной генерации в России. «Тем не менее заявка с минимальной ценой оказалась на 10% ниже заявок компаний, обладающих собственными производственными мощностями»,— отметили в ассоциации. «Хевел» претендовал на строительство СЭС на 5,6 МВт с CAPEX 53,8 тыс. руб. за кВт, «Солар Системс» (принадлежит китайской Amur Sirius) — на 6,1 МВт с CAPEX 54,9 тыс. руб. за кВт, что существенно ниже прошлогодних заявок компаний. В «Фортуме» итоги конкурса пока не комментируют.

В маловостребованном участниками рынка ВИЭ сегменте строительства мини-ГЭС подана заявка только от одного участника: на строительство станции мощностью 8,1 МВт и CAPEX 175,94 тыс. руб. за кВт в 2022 году. По данным источников, заявка подана входящей в En+ «Евросибэнерго», компания планирует построить малую ГЭС «Сегозерская» в Карелии.

В En+ подтвердили подачу заявки. В компании добавили, что преимуществом проекта является наличие готовой гидротехнической инфраструктуры. В En+ считают, что проекты строительства ГЭС более эффективны с точки зрения затрат на производство электроэнергии по сравнению с СЭС и ВЭС, но требуют более длительного прединвестиционного цикла исследований. В 2016–2017 годах En+ изучила перспективы развития малой гидроэнергетики, определив наиболее перспективными проекты малых ГЭС установленной мощностью более 200 МВт. По оценке Владимира Скляра, стоимость этого проекта составит около 1,4 млрд руб., что в целом сопоставимо со строительством полноценной ГЭС с плотиной.

Татьяна Дятел