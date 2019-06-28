Гарантия тепла

Во время отопительного сезона 2018-2019 годов все объекты генерации ПАО «Т Плюс» в Нижегородской области работали без сбоев: параметры теплоносителя выдерживались в соответствии с температурным графиком, возникающие на теплосетях повреждения устранялись в нормативные сроки. В компании отмечают, что успешная работа зимой, в первую очередь, результат качественной подготовки станций и тепловых сетей к несению максимальных нагрузок.



С завершением отопительного сезона был дан старт основному этапу ремонтной кампании 2019 года. До этого были проведены регламентные работы на газотурбинных установках Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ, выполнен капитальный ремонт девяти единиц основного оборудования, завершились работы по большой инспекции газотурбинной установки Дзержинской ТЭЦ (ее ресурс продлили на 10 лет, инвестиции составили 500 млн руб.). Одновременно с этим на турбине была установлена современная система автоматического управления Siemens SPPA-T3000, которая обеспечит высокую степень надежности при ее эксплуатации и повысит производительность. В компании рассчитывают, что замена системы автоматического управления может принести дополнительную прибыль до 4 млн руб. в месяц.

В рамках ремонтной кампании выполняется большая работа по инспекции газовых турбин Новогорьковской ТЭЦ. Общий объем затрат при проведении этих работ составит почти 2,7 млрд руб. «Помимо этого, на объектах генерации в 2019 году планируется провести перевооружение водяного экономайзера на котле №8 Новогорьковской ТЭЦ, конденсатора турбогенератора №2 на Сормовской ТЭЦ, котла №7 на Дзержинской ТЭЦ. Общий объем ремонтной кампании и программы технического перевооружения станций и тепловых сетей нижегородского филиала “Т Плюс” в текущем году составит 4,87 млрд руб., что почти в четыре раза превышает аналогичные затраты предыдущего года. За исключением крупных нефтехимических компаний, в Нижегородской области таких затрат на свои активы не делает никто», — отмечает Александр Фролов.

В 2019 году в модернизацию теплового хозяйства Дзержинска, переданного компании по договору концессии, планируется вложить 131 млн руб. В городе будет заменено 6,9 тыс. погонных метров тепловых сетей. Кроме того, по программе технического перевооружения планируется переложить километровый участок магистральной тепловой сети диаметром 700 мм. Общая стоимость работ оценивается в 47,1 млн руб. Еще 16,45 млн руб. будет направлено на замену изоляции магистральных тепловых сетей.

В Кстовском районе в первом квартале 2019 года введены в строй современные блочные котельные в населенных пунктах Приволжский и Чернышиха. Затраты на их строительство составили 49 млн руб. В рамках концессии также планируется на трех котельных и восьми ЦТП смонтировать автоматизированные системы диспетчеризации, что позволит оптимизировать процессы выработки, распределения и потребления энергии. Общая стоимость работ составит 48,9 млн руб. «Также в Кстове в рамках нашего социального проекта планируется выполнить техническое перевооружение семи индивидуальных тепловых пунктов, обеспечивающих теплом и горячей водой муниципальные детские учреждения», — рассказал Александр Фролов. По его мнению, механизм концессии как механизм государственно-частного партнерства позволяет целенаправленно вкладывать средства в модернизацию и реконструкцию теплосетевых активов, что приводит к повышению качества услуг. «В частности, благодаря осуществленным в первые два года действия концессии техническим мероприятиям и качественной подготовке теплосетевой инфраструктуры количество дефектов на тепловых сетях Кстова и Кстовского района снизилось со 135 в отопительном сезоне 2017-2018 годов до 111 в отопительном сезоне 2018-2019 годов», — отметил господин Фролов.

На сегодня «Т Плюс» является самым крупным поставщиком электроэнергии и тепла в Нижегородской области. ТЭЦ, принадлежащие компании, вырабатывают 52% всего объема электроэнергии, потребляемой в регионе. Среди потребителей произведенного «Т Плюс» тепла не только население региона, но и крупные промышленные предприятия.

Однако мощности станций филиала в силу объективных обстоятельств недозагружены, и серьезным успехом «Т Плюс» в переговорном процессе стали сдвиги в подключении к объектам генерации компании городских котельных в Дзержинске и Нижнем Новгороде и создании на их базе центральных тепловых пунктов. По расчетам специалистов «Т Плюс», это позволит дозагрузить свободные мощности ТЭЦ и значительно сократить стоимость одной гигакалории тепла за счет преимуществ когенерации. По словам председателя правления ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера, у «Т Плюс» в Нижегородской области есть профицит тепловых мощностей, на которые можно перевести нагрузки с других тепловых источников. «Однако у всех этих тепловых источников есть хозяева, которые по разным причинам не всегда хотят с ними расставаться. В Дзержинске в 2019 году две городские котельные уже были переведены на Дзержинскую ТЭЦ, в Нижнем Новгороде в ближайшие два-три года мы переключим на Сормовскую ТЭЦ восемь городских котельных», — рассчитывает господин Вагнер.

Тем временем ПАО «Т Плюс» и нефтяная компания ЛУКОЙЛ ведут переговоры о подписании долгосрочного соглашения на поставку электроэнергии на промышленную площадку нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», где будут реализованы новые инвестиционные проекты нефтяной компании. Два блока парогазовых установок, введенных на Новогорьковской ТЭЦ в рамках программы ДПМ в 2014 году, позволят обеспечить растущие потребности предприятий кстовского промузла.

Одна из самых больших проблем, осложняющих работу энергетиков, — дебиторская задолженность. По словам директора Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александра Боброва, на начало мая она составляла 1,1 млрд руб. Из них 923 млн руб. — это задолженность населения Дзержинска и Кстова. «Каждый рубль долга так или иначе будет должником отработан, — уверен господин Бобров. — Мы уже усилили досудебную и судебную работу с должниками. Благодаря досудебному решению проблемы долга более 30 тыс. граждан смогли избежать дополнительных трат в виде уплаты штрафов и пеней. Но когда мы вынуждены обращаться в суд, итогом может стать арест автомобиля, пенсии, банковского счета. В 2018-2019 годах судом принято 25 тыс. решений о взыскании с граждан 447 млн руб.». Отдельно ведется работа с недобросовестными руководителями ТСЖ, ЖСК и домоуправляющих компаний, которые собирают деньги с населения, но «забывают» рассчитываться с энергетиками. По состоянию на 1 мая задолженность ТСЖ, УК и ЖСК превысила 64 млн руб. По обращению «Т Плюс» уже возбуждено семь уголовных дел в отношении руководителей.