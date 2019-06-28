Мировая энергетика не успевает за спросом

Спад инвестиций в мировую энергетику в 2018 году остановился, однако их объем по-прежнему не соответствует ожидаемому спросу на энергию. Такой вывод делают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в обзоре капвложений в этот сектор. Пока больший объем инвестиций направляется в электрогенерацию — что отражает возросший спрос на электроэнергию. На этом фоне наиболее острой выглядит нехватка вложений в традиционную добычу нефти и газа.



Мировой объем инвестиций в энергетический сектор в прошлом году составил $1,85 трлн, стабилизировавшись после трех лет падения, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). Производство электроэнергии третий год подряд привлекает больший объем инвестиций, чем нефтегазовый сектор (вплоть до 2014 года ситуация была противоположной, см. график). Однако в прошлом году инвестиции в электрогенерацию сократились на 1%, до $775 млрд. Это связано с ограничениями на угольную генерацию в Китае (суммарный показатель при этом поддержал высокий рост вложений в сегменте атомной энергии).

Инвестиции в нефть и газ (включая транспортировку и переработку) выросли на 1%, до $720 млрд. Хотя вложения отдельно в добычу нефти и газа растут третий год подряд (в 2018 году — на 4%, до $477 млрд), они по-прежнему остаются существенно ниже пикового уровня 2014 года. Инвестиции в повышение энергоэффективности остались прежними ($240 млрд), в добычу угля выросли на 2% (это первое увеличение с 2012 года, до $80 млрд).

Больший объем вложений в электрогенерацию отражает растущий спрос на электричество, отмечают в МЭА — указывая, что, в частности, продажи электромобилей в прошлом году выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн. (1,1 млн из них были проданы в Китае. Всего же в мире количество таких автомобилей оценивается в 5 млн, самая высокая доля продаж электрокаров — в Норвегии, около 50% от всех проданных авто.)

Инвестиции в возобновляемую энергетику в 2018-м снизились на 1%, до $304 млрд, но в сравнении с 2010 годом они выросли уже на 55%. В МЭА сокращение 2018 года объясняют в том числе продолжающимся снижением издержек производителей. Сильнее всего они сократились в сегменте солнечной энергетики — минус 75% с 2010 года, в ветроэнергетике — минус 20%.

Самым крупным инвестором в энергетику остался Китай ($375 млрд в 2018-м), на втором месте — США ($350 млрд), на третьем — страны Европы (суммарно на $200 млрд). Далее следуют страны Ближнего Востока ($110 млрд) и Россия (около $105 млрд, причем большая часть средств была направлена в нефтегазовый сектор). Самым быстрорастущим стал рынок Индии.

В МЭА указывают, что пока общий объем вложений в энергетику не сопоставим с динамикой мирового спроса. В первую очередь мало проектов в сфере традиционной добычи нефти и газа. В целом инвесторы в последние годы предпочитают проекты с меньшим сроком окупаемости — что снижает их риски на фоне неопределенности в части спроса и уровня будущих цен, заключают в агентстве.

Татьяна Едовина