Проблема промышленного масштаба

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области не может получить полномочия от федерального правительства по регулированию сферы обращения промышленных отходов. По словам министра Дениса Егорова, это мешает контролировать оборот промотходов, в том числе опасных. Доля промышленных отходов в общем объеме производимых в Нижегородской области превышает 60%, но у региональных властей нет возможностей для создания эффективной системы их сбора и утилизации. Тем временем в регионе продолжают появляться новые несанкционированные свалки промышленных отходов, а затраты на их ликвидацию ложатся на муниципальные бюджеты. Экологи говорят, что решение проблемы нужно начинать со строительства специализированных полигонов.



Отходное производство

Дискуссия по поводу мусорной реформы и вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами отодвинула на второй план в информационном пространстве проблему с отходами промышленными. При этом именно промышленные отходы составляют львиную долю всего мусора, образующегося на территории Нижегородской области. По данным областного Министерства экологии и природных ресурсов, ежегодно в регионе образуется порядка 1,7 млн т твердых коммунальных отходов и 2,8 млн т отходов производства, а в 2017 году было утилизировано и обезврежено 583,9 тыс. т отходов производства и потребления. По информации министерства, в регионе работают 35 предприятий, которые занимаются обработкой, обезвреживанием и утилизацией отходов, в том числе промышленных. По данным муниципалитетов, сейчас в регионе находится 12 объектов, содержащих отходы нефтепереработки и нефтешламы. Экологи сообщают: в регионе более 30 нелегальных свалок промышленных отходов.

В министерстве экологии говорят, что сейчас у регионального правительства почти нет полномочий для регулирования сферы обращения с промышленными отходами. Предприятия самостоятельно решают, где и как утилизировать образующиеся отходы производства. «Сегодня в территориальной схеме обращения с отходами содержится только информация о текущем состоянии дел в сфере отходов производства. Из-за отсутствия у региональных властей необходимых полномочий пути развития этого направления не предусмотрены. Созданию эффективной системы обращения с промотходами препятствует отсутствие четкой системы нормативно-правового регулирования, в том числе утвержденных требований при обращении с однородными отходами I–V классов, схем экономического стимулирования, ограниченные возможности экологического надзора», — говорит министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По его словам, региональные власти неоднократно обращались в Министерство природных ресурсов РФ с предложением ускорить принятие необходимых нормативных актов, но ответа так и не получили. «Мы также предлагали законодательно закрепить обязательства заключать трехсторонние договоры между предприятиями, производящими отходы, компаниями-перевозчиками и переработчиками. Также же мы предлагали ввести нормы, при которых оплата перевозчикам осуществлялась бы только после того, как будет подтвержден факт передачи отходов на конкретный специализированный полигон», — рассказал Денис Егоров. Он также отмечает, что отсутствие необходимых полномочий существенно ограничивает возможность для эффективного контроля оборота промышленных отходов, в том числе опасных.

Мусор в городах

Начальник управления экологии и лесного хозяйства Дзержинска Юлия Кузьмичева считает, что для должного регулирования сферы обращения промышленных отходов необходимо внести изменения в федеральное законодательство. По ее мнению, это может сделать региональный парламент, выйдя с законодательной инициативой к Правительству РФ по определению полномочий в сфере обращения с промышленными отходами для регионов. Юлия Кузьмичева говорит, что необходимо четко определить, «кто и за что отвечает». «Всем известно, что Дзержинск — столица химии. И по факту мы имеем заброшенные территории бывших химических предприятий, превратившиеся в объекты накопленного экологического ущерба. Кроме того, свалки химических отходов на территории города продолжают образовываться. В большинстве случаев установить источник образования отходов, найти предприятие, которое виновно в появлении новой свалки, не представляется возможным», — сетует госпожа Кузьмичева. По ее словам, контролирующие органы считают, что если несанкционированная свалка образована в границах городского округа, то и все полномочия по ее уничтожению возлагаются на органы МСУ: «Это баснословные деньги. При этом на территории области практически нет мест, куда можно было бы вывезти эти отходы. Предпринимателям проще незаметно выбросить на ближайшей территории. И такая проблема характерна не только для Дзержинска, она существует по всей Нижегородской области». Юлия Кузьмичева полагает, что необходимо провести полную инвентаризацию объектов накопленного экологического ущерба по всей Нижегородской области, чтобы в дальнейшем они могли быть включены в государственный реестр и подлежали ликвидации за счет средств федерального бюджета.

Руководитель Ассоциации предпринимателей в области обращения с отходами Клара Романова считает основной проблемой то, что в регионе отсутствует объективный учет объема промышленных отходов и надлежащий надзор за их обращением. «Это вина как Росприроднадзора, который должен осуществлять надзор в рамках исполнения своих полномочий, так и региональных властей. Ну и самое важное — у нас полностью отсутствуют мощности по переработке и утилизации промышленных отходов. Сейчас на уровне региона принимается программа по обращению с отходами. В ней нет ни слова про отходы производства. Мы можем долго говорить про то, что отходообразователи сами должны решать, что с этими отходами делать. Они готовы их вывозить, готовы за них платить, но некуда», — возмущается эколог. Она считает, что региону нужна другая программа, в которой будут учтены вопросы обращения с промышленными отходами: «Мы 1,5 года назад передавали свои предложения по этой теме в региональное правительство, но они так и затерялись в коридорах власти».

По мнению заместителя директора нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Виктора Зеленкевича, до того момента, пока у региона не появятся полномочия по регулированию отношений в сфере обращения промышленных отходов, говорить о какой-то программе преждевременно. «О каких отходах, о какой программе мы ведем речь, если никто ни за что не отвечает? Считаю, что нам необходимо обратиться к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину как к главе рабочей группы по экологии Госсовета РФ за содействием в этом вопросе. И когда он будет решен, появится и программа, и участие бюджета. Пока же в нацпроекте ни слова, ни рубля не выделено на эти цели»,— говорит господин Зеленкевич.

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области для решения этой проблемы планируют вынести вопрос в отдельное направление работы комитета по экологии.

Андрей Репин