«Работы хватит всем, кто готов работать»

Директор департамента по закупкам АО «Теплоэнерго» Александр Скачков — о беспрецедентной по масштабам ремонтной кампании 2019 года, о том, как предприятие упростило систему проведения закупок и каких результатов в связи с этим ждет.



— Лето — традиционно время ремонтных работ. Какие цели перед собой ставите?

— Ремонтная программа по этому году беспрецедентно обширная, емкая: предстоит заменить более 100 км сетей и задействовать в этом максимальное количество надежных исполнителей. Поэтому подготовку мы начали еще в прошлом году. В первую очередь пересмотрели существующую систему закупочных процедур. В собственное положение о закупке в соответствии с требованиями федерального законодательства внесли изменения, которые позволили нам стать максимально открытыми для подрядчиков, поставщиков товаров и услуг. «Теплоэнерго» — надежный партнер, мы выполняем все взятые на себя обязательства и готовы к конструктивному сотрудничеству.

— Многие компании не рассматривают крупные предприятия в качестве партнеров, считая, что работать с ними слишком сложно, что много бумажной волокиты. Снимает ли эти опасения потенциальных партнеров положение о закупке «Теплоэнерго»?

— Мы сделали все, чтобы в рамках закона стать максимально открытыми и удобными для наших партнеров. С июля 2018 года проведение всех закупок мы осуществляем в электронном виде с использованием крупнейшей электронной площадки «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). Она осуществляет организацию прозрачного процесса закупок. Низкие тарифы, качественная технологическая база, современное программное обеспечение и развитая инфраструктура значительно упрощают доступ к участию в торгах поставщиков и предприятий, в том числе представителей малого и среднего бизнеса.

Для упрощения процесса подачи заявок мы разработали типовую документацию с единым перечнем документов, обязательных для участников, и стандартными требованиями к оформлению заявки. Ознакомившись с ними, можно легко понять содержание заявки на участие и порядок ее оформления для использования в последующих закупках.

— Могут ли принять участие в торгах представители малого и среднего бизнеса?

— Для того чтобы небольшие компании, которые обычно отказываются от серьезных тендеров, смогли принять участие в закупках, мы ввели еще одно новшество, которое упрощает доступ к торгам и расширяет конкуренцию. «Теплоэнерго» утвердило единые квалификационные требования к участникам закупок о наличии материально-технических ресурсов, персонала и опыта. К примеру, требование о наличии аналогичного опыта в стоимостном выражении не превышает начальную (максимальную) цену, установленную в документации о проведении закупки. Кроме того, заявка может быть подана от коллективного участника, то есть от группы лиц, объединивших имеющийся опыт, персонал, материально-технические ресурсы для участия в закупке и в последующем для выполнения заключенного договора. Нам такой подход тоже очень выгоден: мы можем выбрать квалифицированных исполнителей из большего числа заявителей.

С января 2019 года мы увеличили сроки подготовки и подачи заявок участниками закупок, что дает возможность качественно подготовиться и выйти на конкурс даже тем, кто раньше и не думал о сотрудничестве с крупными компаниями.

Все эти изменения дают неплохой результат: количество участников закупок в среднем увеличилось в два раза.

— Все ли закупки в рамках ремонтной кампании уже проведены?

— Часть закупок отторгована, выбраны подрядчики, многие уже работают на объектах. Но в 2019 году мы реализуем беспрецедентную по объемам ремонтную программу. Работы будут вестись на 270 участках во всех районах нашего присутствия. Цель кампании — повышение надежности и качества теплоснабжения. Ожидаемый объем текущего ремонта тепловых сетей — более 30 км. В рамках капитального ремонта планируем заменить более 20 км сетей, по инвестиционной программе намерены построить 11,3 км новых объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе для подключения новых потребителей. Также инвестиционные мероприятия предусматривают реконструкцию 28,2 км существующих сетей для снижения уровня их износа.

Помимо масштабных планов по ремонту и строительству тепловых и инженерных сетей, стоит отметить, что существенно увеличится финансирование обновления теплоэнергетического оборудования, замены тепловой изоляции, ремонта зданий и сооружений. Продолжатся работы по автоматизации котельных и центральных тепловых пунктов, по модернизации оборудования, химической водоподготовки.

Работы хватит всем, кто готов работать.