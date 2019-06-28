Станет всем теплей

Отопительный сезон 2018–2019 годов коммунальные предприятия Нижегородской области прошли успешно, считают в правительстве Нижегородской области. Однако главные проблемы остаются по-прежнему нерешенными: это долги перед поставщиками ресурсов и высокий износ сетей. Если с первым вопросом разбираются сами коммунальные компании, повышая платежную дисциплину потребителей, то к решению второй чиновники намерены подключить федеральный ресурс, участвуя в целевых программах. Пока обновлением сетей бизнес стал заниматься самостоятельно, вкладывая средства в инфраструктуру, которая переходит к нему в пользование по договорам концессии, заключенным с муниципалитетами.



Нижегородские предприятия и жилой фонд в целом благополучно пережили минувший отопительный сезон. По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, подготовка к нему завершилась в сроки, паспорта готовности получили девять из десяти энергетических предприятий области. Объекты коммунального комплекса были готовы к зиме, в которую Нижегородская область вошла без срывов и форс-мажоров: котельные запустили в максимально сжатые сроки и оперативно подключили потребителей к теплу. В целом отопительный сезон обеспечили 3 тыс. котельных, более 20 тыс. км теплосетей, а также система энергетики региона из 260 подстанций мощностью 35/110 кВ, 62 тыс. км линий электропередач, шести теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), одной ГЭС и трех блок-станций.

Долги не греют

Одной из основных проблем муниципальных предприятий Нижегородской области остается задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. По данным министерства энергетики и ЖКХ, на момент окончания отопительного сезона задолженность за коммунальные услуги в Нижегородской области по всем группам потребителей превышала 11 млрд руб. Задолженность населения составила 8,7 млрд руб. и по сравнению с прошлым отопительным сезоном выросла на 4% (в пределах роста тарифа и инфляции). Вместе с тем уровень собираемости платежей населения составил 97,3% — это один из наиболее высоких показателей в России. Задолженность предприятий на 1 апреля составила 1,6 млрд руб., она снизилась по сравнению с 2 млрд в прошлом году.

Высокая платежная дисциплина населения тем не менее не гарантирует стабильную работу коммунальным предприятиям. Так, уже несколько лет правительство региона пытается решить проблему муниципального унитарного Теплоэнергетического производственного предприятия (МУ ТЭПП) Арзамаса. Задолженность МУПа составляет несколько сотен млн руб. , что осложнило начало отопительного сезона в Арзамасе. В прошлом году Арзамасский машиностроительный завод, чья котельная питает сети ТЭПП, за долги пытался лишить муниципальное предприятие статуса единой теплоснабжающей организации трех районов города с населением 12 тыс. человек. В марте этого года из-за долга ТЭПП в 250 млн руб. «Газпром» пригрозил компании отключить ее от восьми котельных; в этом случае население и вовсе могло остаться без тепла, но ситуацию удалось урегулировать. Министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков назвал задолженность МУ ТЭПП «долгой и большой», а ситуацию — неразрешимой без господдержки. Решением проблемы могла бы стать передача хозяйства муниципальной компании в концессию, которую уже несколько лет планируют местные власти, но найти общий язык с инвесторами им не удается. В том числе заключить концессионное соглашение планировалось с Нижегородской областной коммунальной компанией (АО НОКК, учреждена правительством области), АО «Теплоэнерго» (учреждено администрацией Нижнего Новгорода) и ПАО «Т Плюс», но первая отказалась от идеи из-за собственных крупных долгов. Возможным концессионером в правительстве региона видели и нижегородскую ГК «Атриум», но конкретных решений пока нет.

Трудности возникли и на севере Нижегородской области, до сих пор не обеспеченном газом. Котельные там топятся углем и древесиной, с поставками которых справляются не все муниципалитеты. Как рассказал Андрей Чертков, подобные ситуации регулярно возникают, например, в Тоншаевском районе: жилой фонд поселка Южный отапливает котельная исправительной колонии №8, в которой установили дополнительный котел. Но из-за долгов котельной в ситуацию приходится регулярно вмешиваться региональному правительству. Сейчас чиновники рассматривают вариант передачи котельной в муниципальную собственность. Реконструкция котельной потребовалась в Варнавинском районе, но у местной администрации на это не было денег, поэтому правительство Нижегородской области выделило 4 млн руб. из регионального бюджета, чтобы начать отопительный сезон в поселках Мирный и Черемушки. Решить проблему отопления на севере области планировалось путем строительства магистрального газопровода Шахунья — Шаранга — Йошкар-Ола, но «Газпром» счел проект нерентабельным и отказался от его реализации. Теперь правительство Нижегородской области пытается договориться с компанией о строительстве там завода по производству сжиженного природного газа, но проект потребует подготовки длиною в год и оценки инвестиционных рисков, что не исключает отказа от него, как в случае с трубопроводом.

Запутались в старых сетях

Почти все водопроводные и тепловые сети в Нижегородской области строились в 1960–1970-е годы, а капитальный ремонт коснулся далеко не всей инфраструктуры. На сегодняшний день ее основная часть изношена на 60% и более. Для эффективного обновления инженерного хозяйства требуется ежегодно менять 5% всех ветхих труб. Вместо этого ремонтируется лишь 2,2% теплосетей и 1,4% водопроводов, отмечают в министерстве энергетики и ЖКХ. Показатели у всех разные: по словам замглавы администрации Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова, на внутриквартальных городских сетях износ достигает 80%, а показатели ремонта у двух основных теплоснабжающих компаний города — муниципального «Теплоэнерго» (обеспечивает теплом семь районов Нижнего Новгорода, в том числе часть Ленинского и Нижегородского районов) и ООО «Теплосети» (находится в структуре ООО «ЕвроСибЭнерго», обслуживает Автозаводский и Ленинский районы Нижнего Новгорода) — сильно разнятся. Средний износ сетей у «Теплоэнерго», по оценке господина Сдобнякова, достигает 55%, а у ООО «Теплосети» — 52%. В 2018 году «Теплоэнерго» заменило 3% сетей и планирует заменить 5,3% в 2019-ом, а «Теплосети» заявили о 1,9% и 0,8% замен соответственно. «Пока мы не выйдем на 5% ремонта сетей в год, инфраструктура будет стареть быстрее, чем мы будем ее менять», — констатирует Виктор Сдобняков.

Министр Андрей Чертков добавляет, что проблема заключается еще и в постоянном присоединении новых абонентов. «Ежегодно мы наблюдаем прирост абонентов на крупные трубопроводы, и сейчас жизнеобеспеченность мегаполисов зависит от участков трубы, которую и трубой назвать нельзя: это фольга. Чтобы не было иллюзий, в сфере ЖКХ нужно финансирование», — говорит чиновник.

Решение проблемы Нижнего Новгорода муниципальные власти видят в закреплении бесхозных сетей за эксплуатирующими организациями и переключении потребителей с ведомственных котельных на более надежные муниципальные.

Государственно-частный расчет

В качестве решения проблем ветхости сетевого хозяйства правительство Нижегородской области видит государственное и частное финансирование сферы ЖКХ. Министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков говорит, что сейчас в Нижегородской области действуют 34 инвестиционные программы с общим объемом финансирования 42 млрд руб. Регион также планирует участвовать во всех федеральных профильных проектах для привлечения средств. Например, в программе Фонда содействия реформированию ЖКХ, по которой 60% финансирования предоставляет федеральный бюджет, 40% — региональное правительство и инвесторы. Еще одна программа — подпрограмма модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60% в 2020–2024 годах в составе госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Объем финансирования новых проектов из федерального бюджета в целом по стране превысит 366 млрд руб. За это время планируется на 14% обновить ветхие сети теплоснабжения и модернизировать 73% изношенных сетей водоснабжения и водоотведения в России.

На сегодняшний день ремонтом и модернизацией крупнейших районов Нижнего Новгорода — Автозаводского и Ленинского — занимается En+ Group. В 2019 году компания вложит 740,5 млн руб. в ремонт магистральных тепловых сетей, насосных станций, теплопунктов и оборудования котельных и Автозаводской ТЭЦ. Сейчас инвестор ведет плановые ремонтные работы на тепловых сетях и сетях ГВС. Другим крупным инвестором стало ПАО «Т Плюс», с которым Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве при перевооружении Сормовской теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) до 2023 года. Вложения в ТЭЦ оцениваются в 729 млн руб., возврат средств инвестору планируется за счет тарифных источников на основе долгосрочного решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области.

Роман Рыскаль