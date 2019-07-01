«Долгосрочные инвестиции нужно начинать сейчас»

Николай Николюк в течение года возглавляет АО «Нижегородский водоканал», жизненно важное для города предприятие, которое по концессионному соглашению инвестирует серьезные средства в свое обновление. В интервью «Ресурсы и ЖКХ» генеральный директор компании рассказал об итогах и перспективах ее работы.



— Николай Валерьевич, какое направление стало приоритетным в работе водоканала?

— Мы всерьез занялись цифровой трансформацией: это не дань моде, а насущная необходимость. В первую очередь это создание программного обеспечения, передающего информацию о важных для нас производственных процессах. Ключевые программные продукты направлены на формирование полезного отпуска воды и режимов работы наших объектов. Весь 2018 год мы занимались сложным проектированием системы сбора данных с ключевых точек города, сейчас приступили к ее монтажу.

Также мы автоматизировали работу с абонентами по сбору платы за водоснабжение и водоотведение. Всем контролерам, проверяющим показания приборов учета, выдали планшеты, производительность труда сразу выросла на 300%. Условно, если раньше один человек обрабатывал в сутки три заявки, то теперь — десять.

Большое внимание сейчас уделяем привлечению молодежи на предприятие, подписали два соглашения с ННГАСУ и НГТУ по стипендиальным программам. Цель в том, чтобы студенты после практики оставались работать на водоканале. Приток студентов у нас вырос в семь раз. Предприятие нуждается в омоложении, у нас средний возраст сотрудников составляет 47 лет, а это много.

Помимо вложений в человеческий капитал взят курс на информационную открытость и клиентоориентированность предприятия. Достаточно сказать, что максимальный срок выдачи техусловий для подключения к нашим сетям сократился до 14 дней, раньше он мог измеряться месяцами. Ну и главное: мы стараемся обновлять технологии, чтобы на «Нижегородском водоканале» были новейшие системы очистки воды, очистки стоков.

— Что было сделано по инвестиционной программе предприятия?

— Программа 2018 года в финансовом выражении у нас составила всего 511 млн руб. Из-за подготовки и проведения игр ЧМ-2018 по футболу мы четыре месяца не могли проводить работы. Поэтому прошлогоднюю

сумму инвестиций можно назвать стартовой. В этом году она составит уже 2,5 млрд руб. Весь год был подготовительным к масштабной модернизации: велось проектирование. Однако мы завершили реконструкцию насосов на Слудинской водопроводной станции, заменив старое оборудование, которому 40 лет. Сразу получили экономию электроэнергии на 10% и бесперебойность в работе: на каждую насосную станцию мы ставим систему гашения гидроударов для плавного запуска.

— Каково сейчас состояние сетей водоканала?

— Оно по-прежнему плохое за счет сильного накопленного износа. В первую очередь у нас идет постоянная борьба с провалами на канализационных сетях, большая часть которых исчерпала свой ресурс. Водоканал города Горький в советские времена закладывался с гигантским запасом под рост промышленности. Достаточно сказать, что общая мощность очистных сооружений составляет 1,2 млн куб. м в сутки, а фактически проходит 700 тыс. кубометров — почти вдвое меньше. Коллекторы полностью не заполнены, из-за низкого потока образуются застойные зоны, и газовая коррозия разъедает стенки сточных труб. Провалы на коллекторах — очень частое явление, поэтому на их реконструкции мы будем делать упор в дальнейшем.

Эту проблему мы обозначили губернатору, так как упираемся в ограничения по тарифу именно по канализации. Он у нас очень низкий, а на сети бюджет деньги дает неохотно. Мы сейчас пытаемся вписаться в программу федерального фонда ЖКХ, чтобы тарифные решения для нижегородцев не были очень заметными. В принципе, у нас общая платежка с «Теплоэнерго»: если они понизят тариф на свои услуги, мы можем на эти же величины повысить свой тариф внутри одного «котла». Здесь региону нужно будет правильно расставить приоритеты.

— У нас и так многие уже недовольны двухставочными тарифами городских ресурсоснабжающих компаний…

— Да, получается, что за счет них промышленность и бизнес платят больше населения в рамках перекрестного субсидирования. Все понимают, что эту систему надо выравнивать: тарифная нагрузка на бизнес должна падать. Нагрузка на население вырастет, но люди должны понимать, за что они платят: качество услуги должно расти, потому что качество водоснабжения напрямую влияет на продолжительность жизни людей, а водоотведение — на экологию большого города. Скорее всего, в 2021 году мы перейдем на углевание воды, систему угольной доочистки. Мы изучали этот опыт в Китае, это вообще мировой тренд. В Москве и Санкт-Петербурге уже существует угольная фильтрация: там тариф позволяет обеспечить лучшее качество.

Нашему водоканалу нужны вложения порядка 8 млрд руб. только в сети. Понятно, что это долгосрочные инвестиции, но начинать нужно уже сейчас. Поэтому и сроки, и инвестиционная емкость концессии водоканала увеличены: сейчас мы рассчитываем вложить в модернизацию наших объектов порядка 10 млрд до 2023 года.