Главные новости к утру 26 июня

Стали известны страны, которые поддержали возвращение России в ПАСЕ. Единогласно поддержали резолюцию Австрия, Азербайджан, Андорра, Ирландия, Испания, Исландия, Кипр, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Турция и Франция. Делегации от Великобритании, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Швеции и Эстонии единогласно или большинством голосов выступили против резолюции. По результатам голосования Россия получила возможность вернуться в организацию.

Члены Конгресса США опасаются, что президент Дональд Трамп может начать военную операцию против Ирана без их согласия. Конгрессмены предложили внести поправку, которая не разрешает финансировать подобные операции.

Минсельхоз начал собирать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в российских магазинах. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз из Грузии вина, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.

Московская полиция завершила расследование дела бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова и трех его подельников, предлагавших за вознаграждение помощь в назначении на государственные должности. Потерпевшим по делу проходит экс-сенатор Юрий Удалов, передавший решальщикам в рублях и валюте около 66 млн руб. за так и не состоявшееся назначение губернатором Ярославской области.

Минфин прорабатывает механизм сдерживания роста цен на авиабилеты не более чем на уровень инфляции. По его словам, при разработке механизма нужно разобраться, в каком объеме рост цены на авиакеросин привел к подорожанию цены на авиабилеты.

Прокуратура расторгла досудебное соглашение о сотрудничестве с Екатериной Аверьяновой, ключевым фигурантом громкого расследования о хищении 322,5 млн руб. у дочерней структуры «Роскосмоса» — НПО имени Лавочкина. Она не назвала сотрудникам СКР ни новых фигурантов, ни неизвестных следствию обстоятельств совершения преступления, как того требует закон.

МВД разработало проект регламента по регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД. Документ необходим для исполнения на практике нового закона о регистрации автомобилей, который вступит в силу в августе этого года. В регламенте описываются, в частности, процедуры взаимодействия подразделений и автосалонов. Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля — она должна занимать не более одного часа.

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