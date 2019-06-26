Главные анонсы 26 июня

Президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения. На заседании рассмотрят предложения рабочей группы по повышению эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

Состоятся выборы нового генсека Совета Европы. Совет Европы (СЕ) — старейшая в Европе межправительственная организация, которая объединяет 47 государств, включая Россию. Сейчас генсеком СЕ является Турбьорн Ягланд. Как России возвращает полномочия в ПАСЕ

В Москве на дискуссионной площадке клуба «Валдай» пройдет III Российско-иранский диалог в партнерстве с тегеранским Институтом политических и международных исследований (IPIS). Встреча будет посвящена проблематике партнерства двух стран, эксперты также обсудят положение дел на мировом рынке энергоресурсов и завершение войны в Сирии. О новых санкциях США в отношении Ирана

В Екатеринбурге будет утвержден список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины. В середине мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у Театра драмы, где планировалось построить храм. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о том, где возводить храм, на основе опроса. Позднее Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. О подготовке к опросу

В Майами пройдут первые теледебаты среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Кто уже претендует на пост президента США

Басманный районный суд рассмотрит ходатайства СКР о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца Михаила. Такая мера пресечения аналогична домашнему аресту, но является более мягкой. 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина, а также их 17-летняя сестра М. Всем троим предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В Москве в штаб-квартире РФС в Доме футбола на Таганке пройдет заседание Исполкома Российского футбольного союза.