Главные новости к утру 24 июня

Россия не намерена делать примирительные шаги в санкционном противостоянии, сообщил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько. «Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги»,— сказал он.

В Башкирии мужчина смертельно ранил ножом сестру и двоих соседей, еще двое пострадали. Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако он набросился и на них. Нападавшего ранили двумя пулями в ногу, после чего он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». По данным «Интерфакса», подозреваемый находился на учете у психиатра.

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля. С инициативой выступили депутаты от ЛДПР. По словам авторов документа, тонирование стекол в автомобиле — это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным.

Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов. 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет. В 2018 году СМИ сообщали о болезни Андрея Харитонова. На его счету свыше 30 ролей. Также он был известен как кинорежиссер и сценарист.

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