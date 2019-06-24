В Башкирии мужчина смертельно ранил ножом троих людей, еще двое пострадали

Мужчина насмерть ранил ножом троих людей в Кармаскалинском районе Башкирии, еще двое пострадали. На людей начал бросаться местный житель 1972 года рождения. К моменту приезда полиции он ходил по улице с ножом, лопатой и в одежде со следами крови. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Башкирии, полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако он начал нападать и на них. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило напавшего. Мужчину ранили двумя пулями в ногу.

«Нападавший при оказании медицинской помощи скончался»,— сообщили в пресс-службе. Убитыми оказалась сестра нападавшего, 1964 года рождения, а также двое соседей – супруги, 1940 и 1943 годов рождения. С ножевыми ранениями за помощью обратились еще двое жителей деревни, один из них госпитализирован.

Как сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник, подозреваемый находился на учете у психиатра.

Позже пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону сообщила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).