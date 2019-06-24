Главные анонсы 24 июня

В Страсбурге (Франция) состоится пленарная сессия ПАСЕ. Как ожидается, будет рассмотрен проект резолюции, в которой предлагается восстановить права российской делегации.

Напомним, в 2014 году делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Последние три года Россия не участвовала в сессиях ассамблеи. О перспективах возобновления участия России в ПАСЕ

В Гавре (Франция) премьер-министр Росссии Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Они обсудят региональные кризисы, в частности Сирию и Украину, а также экономические вопросы.

В Иерусалиме пройдут переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. Главной темой переговоров станет сирийское урегулирование. О ситуации в Сирии

О важнейших событиях предстоящей недели читайте в публикации “Ъ”.