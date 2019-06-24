Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов. Об этом в Facebook сообщил режиссер Виталий Манский. 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет. Его супруга Ольга Смирягина написала в Facebook, что похоронен он будет в Киеве. Причина смерти не сообщается. В 2018 году СМИ сообщали о болезни Андрея Харитонова.

На его счету свыше 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах «Овод», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна “Черных дроздов”», «Вольный ветер». Также он был известен как кинорежиссер и сценарист.