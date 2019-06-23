Главные новости к утру 23 июня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в страну должны приезжать российские туристы. По ее мнению, власти должны найти решение проблемы, из-за которой в стране начались протесты. Ранее Россия временно запретила прямые полеты в Грузию с 8 июля, с этого же числа туроператоры прекращают продавать путевки в эту страну.

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа с «отличным содержанием». Детали документа не сообщаются, известно лишь то, что Ким Чен Ын намерен «серьезно обдумать интересное содержание». Письмо был послано после февральской встречи в Ханое, которая завершилась досрочно и безрезультатно.

Президент США Дональд Трамп объявил о новых масштабных санкциях против Ирана, которые будут введены 24 июня. Господин Трамп также сообщил, что не отменял авиаудар по этой стране, а временно его отложил.

Georgian Airways отрицает, что у нее есть задолженности, из-за которых ей запретили летать в Россию. «Годами ранее определенный долг действительно существовал, однако эта была задолженность уже обанкротившейся компании»,— объяснял основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили. Более того, Georgian Airways намерена совершать полеты по рейсу Тбилиси — Москва со стыковкой в Ереване.

Белый дом США опубликовал экономический план по урегулирования палестино-израильского конфликта, который получил название «сделка века». Он предполагает в течение 10 лет инвестировать в страну, а также в ее соседей, около $50 млрд. Эти меры должны увеличить ВВП Палестины в 10 раз.