Georgian Airways предложила рейс Тбилиси — Ереван — Москва для обхода запрета

Georgian Airways предложила пассажирам летать в Тбилиси и Москву через Ереван, чтобы обойти запрет на полет в Россию, говорится в сообщении компании в Facebook. «В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва»,— заявили в компании.

Время транзита через столицу Армении составит 1 час. Как это отразится на стоимости билета, в Georgian Airways не уточнили.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Позднее Минтранса РФ объявил, что с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Причина — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Опять не генацвале».