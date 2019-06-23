Georgian Airways отрицает наличие долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что у компании нет задолженности перед Россией, сообщило агентство Commersant. «Годами ранее определенный долг действительно существовал, однако эта была задолженность уже обанкротившейся компании»,— сказал господин Гаиашвили.

По его словам, тогда сумма долга достигла $3 млн. «В те годы власти сказали нам, что если мы покроем часть долга, то Georgian Airways будет единственной грузинской авиакомпанией, которая смогла бы осуществлять полеты по направлению России. Тогда наша компания заплатила $2 млн»,— утверждает основатель компании.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Позднее Минтранс РФ объявил, что с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Причина — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.

Georgian Airways предложила пассажирам летать в Тбилиси и Москву через Ереван, чтобы обойти запрет на полет в Россию/

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