Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что в отношении Ирана будут введены дополнительные масштабные санкционные меры. Это случится в понедельник, 24 июня.

Перед оглашением этих планов господин Трамп заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием. При этом он отметил, что «с нетерпением ждет того дня, когда санкции будут сняты с Ирана». «И они вновь станут преуспевающей нацией — чем скорее, тем лучше»,— написал президент США в Twitter.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций.

В ближайшее время Пентагон намерен отправить на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на иностранные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что к атакам причастен Иран, тот свою вину отрицает.

На днях иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил беспилотник США, нарушивший воздушную границу страны.

О реакции США на это читайте в публикации “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».