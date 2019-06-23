Трамп не отменял авиаудар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял авиаудар по Ирану, а временно приостановил его. «Я никогда не отзывал удара по Ирану, как неправильно сообщается, я только не дал ему ходу на данном этапе!» — написал господин Трамп в Twitter.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент отменил удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник после совета его любимого ведущего Fox News Такера Карлсона.

По данным издания, идею нанести удар по Ирану поддерживали советники президента США по нацбезопасности. Сам господин Трамп рассказал, что из-за удара могли погибнуть 150 человек, что было бы «несоразмерно» сбитому дрону, поэтому этот прика был отменен.

20 июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана, из-за чего был сбит. Американские военные утверждали, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ”.