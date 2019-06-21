Главные новости к утру 21 июня

Грузинская оппозиция предъявила властям ультиматум из трех пунктов. Ранее в стране прошли протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

ЕС согласовал продление экономических санкций против России. Эти санкции были введены за «несоблюдение Минских соглашений». До этого Совет Евросоюза продлил «крымские» санкции против России до 23 июня 2020 года.

Главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова задержали по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По словам источников, в ближайшее время следствие ходатайствует об аресте Евгения Жиркова.

О предстоящих 21 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.