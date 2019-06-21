Главные анонсы 21 июня

В Минске начнется визит премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он посетит соревнования Европейских игр среди атлетов, а также проведет встречи, посвященные программе действий по интеграции в Союзном государстве. Как Bloomberg сообщил об объединении России и Белоруссии

Во Франции продолжится Международный аэрокосмический салон Ле-Бурже. Россия принимает в нем участие, но военную технику в этот раз не представляет. На авиасалоне, который открылся 17 июня, уже были заключены ряд контрактов, в том числе на поставку первых полностью электрических пассажирских самолетов. Подробнее

В России начнутся продажи смартфона Honor 20 — в официальном интернет-магазине и магазинах партнеров. Рекомендованная розничная цена устройства составит 27 990 руб. Как российские ритейлеры стимулируют продажи Huawei

С космодрома Байконур будет запущен с космического радиотелескопа «Спектр-РГ» ракетой-носителем «Протон-М». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин лично проконтролирует запуск. Он запланирован на 15:17 по московскому времени. Запуск запланирован на 15:17 по московскому времени.