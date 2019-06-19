Володин поручил изучить применение «антинаркотической» статьи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать практику применения ст. 228 УК РФ (о незаконном обороте наркотиков), а также ст. 303 УК РФ (о фальсификации доказательств). «Мною даны соответствующие поручения главам комитетов по законодательству и госстроительству Павлу Крашенинникову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву»,— сообщил «Интерфаксу» председатель нижней палаты.

Напомним, обсуждение «антинаркотической» статьи активизировалось после того, как 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. После этого дела были уволены два генерала полиции.

Пересмотреть антинаркотическое законодательство предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, депутаты Госдумы и ученые РАН. МВД пообещало жестко наказывать полицейских, которые устраивают провокации с наркотиками.

О резонансном деле Ивана Голунова — в материале “Ъ”.