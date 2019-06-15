В пензенской Чемодановке создадут отделение полиции после конфликта местных жителей с цыганами

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил создать отделение полиции в селе Чемодановка после конфликта между русским и цыганским населением села, говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Кроме того, губернатор рекомендовал торговым точкам и точкам общественного питания на территории села временно приостановить продажу алкоголя.

«Ситуация под контролем»,— приводятся в сообщении местных властей слова господина Белозерцева. Он отметил, что от граждан во время схода накануне «поступило много претензий по совместному проживанию в селе». По словам губернатора, все жалобы будут проверены и учтены.

Напомним, 14 июня около тысячи жителей Чемодановки провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Они требовали установить виновных в убийстве местного жителя, погибшего в ходе массовой драки. В соцсетях писали, что драка произошла между русским и цыганским населением села. В рамках расследования драки в полицию доставили 174 человека, трое из них задержаны. Дело об убийстве было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Как заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, «произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать».

Подробности — в материале “Ъ” «Чемодановка вышла на трассу».