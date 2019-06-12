Алексея Навального отпустили из полиции

Оппозиционера Алексея Навального выпустили из отдела полиции, он находился в ОМВД «Строгино». Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.

«Выпустили. Зачем тогда устраивать все это было. Надеюсь, остальных задержанных тоже сейчас повыпускают»,— написал Алексей Навальный в Twitter.

Сегодня, 12 июня, на несогласованной акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы были задержаны более 420 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек и 200 задержанных. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

11 июня Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

О том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.