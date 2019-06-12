Акция в поддержку Ивана Голунова в Санкт-Петербурге прошла мирно

В Санкт-Петербурге прошела акция в поддержку Ивана Голунова, организованная петербургскими журналистами. Участники раздавали газеты с расследованием корреспондента «Медузы». Полиция не вмешивалась в проведение мероприятия.

Несмотря на прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова, акцию было решено провести, поскольку проблема с подбрасыванием наркотиков не решена. Организаторами мероприятия выступили журналисты петербургских редакций. На акцию с чтением газет пришло около 80 человек. Некоторые участники стояли в одиночных пикетах с требованием освободить политических заключенных в России. Проведение мероприятия контролировало около десяти полицейских. Они не вмешивались в ход проведения акции: ни одного участника не задержали.

Сегодня в Санкт-Петербурге должно было пройти еще одно мероприятие с аналогичной тематикой. Среди его организаторов были представители политических сил, которые не раскрыли свои имена. После прекращения уголовного дела в отношении Ивана Голунова проведение акции отменили. 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

О том, как проходит акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ FM”.

Марина Царева, Санкт-Петербург