Главные новости к утру 8 июня

США и Мексика достигли соглашения по миграционным вопросам. В связи с этим Соединенные Штаты отказались от введения пошлин на мексиканские товары. Мексика обязалась принять «решительные меры» для сокращения потока нелегальных мигрантов. Среди них — размещение Национальной гвардии по всей стране и у своей южной границы. Почему США намеревались ввести пошлины на товары из Мексики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу с Колумбией. Погранпереходы в штате Тачира откроются уже в субботу, 8 июня. О развитии ситуации в Венесуэле

Мадридский «Реал» объявил о подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром. Контракт рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года. Презентация футболиста состоится 13 июня на стадионе Santiago Bernabeu. О переходе Эдена Азара в мадридский клуб