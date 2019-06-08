Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ открыть границу с Колумбией. Как он сообщил в своем Twitter, погранпереходы в штате Тачира будут открыты с 8 июня.

«Мы — мирный народ, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение»,— подчеркнул господин Мадуро.

Сухопутные границы с Бразилией и Колумбией были закрыты в конце февраля по приказу Николаса Мадуро. Также закрыты были также морская и воздушная границы с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Решение было принято после сообщения соседних стран о намерении доставить гуманитарную помощь Венесуэле.

Напомним, в январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николас Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

В мае Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал: предпринятая в начале мая попытка склонить венесуэльскую армию на сторону оппозиции провалилась. Теперь политик готов согласиться с американским военным вторжением в страну, если в США это сочтут необходимым.

О развитии ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».