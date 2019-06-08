США и Мексика пришли к соглашению по миграционным вопросам

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам. Он написал в Twitter, что в связи с этим запланированное на понедельник введение таможенных пошлин на мексиканские товары приостановлено.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты подписали соглашение с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики приостановлены на неопределенный срок»,— сообщил господин Трамп. Он добавил, что Мексика примет «решительные меры» для сокращения потока нелегальных мигрантов.

Позднее Госдепартамент США обнародовал детали соглашения. В документе говорится, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для повышения уровня безопасности. Среди них — размещение Национальной гвардии по всей территории страны, в том числе и на границе с США, а также «решительные меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми».

Детали достигнутых договоренностей обсуждение миграционного вопроса не завершено и стороны продолжат переговоры в течение 90 дней. «Соединенные Штаты и Мексика обязуются укреплять двустороннее сотрудничество, включая обмен информацией и координацию действий по улучшению защиты границы»,— говорится в опубликованном Госдепом заявлении.

Ранее Дональд Трамп объявил, что в связи с тем, что мексиканская сторона неспособна остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанду наркотиков в направлении США, Вашингтон готов ввести торговые пошлины на все товары из Мексики. Пошлины в размере 5% планировалось ввести с 10 июня и постепенно увеличивать до тех пор, пока Мехико не урегулирует движение через границу с США. Власти Мексики в свою очередь заявляли, что не могут нести ответственность за мигрантов из других стран и уже развернули на южных границах силы национальной гвардии.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».